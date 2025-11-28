وفي الأسابيع الماضية، أوردت العديد من وسائل الإعلام الروسية والغربية وقوع خلاف بين بوتين ولافروف بعد مكالمة أجراها الأخير مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، قبيل إلغاء قمة بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في بودابست، وفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا.

كما انتشرت شائعات حول فقدان وزير الخارجية الروسي مكانته، بعد غيابه عن جلسة عقدها بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وزعمت هذه الشائعات كذلك، أنه تم استبعاد لافروف من رئاسة الوفد الروسي إلى قمتي مجموعة العشرين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاحقا.

وفي تعليقه على الشائعات، قال بوتين الخميس، في تصريح نقلته وكالة "تاس" الروسية: "هذا هراء"، نافيا وقوع أي خلاف أو تهميش بينه وبين وزير خارجيته.

وأوضح أن للافروف جدول أعمال خاص، مضيفا: "لديه جدول أعمال خاص وقد أبلغني به، قال لي ما الذي سيقوم به وفي أي وقت، ويقوم بذلك بالفعل، فهو يستعد للقاء مع الشركاء الأميركيين".

والجمعة، رد لافروف بدعابة على استفسار صحفي اختفائه خلال الفترة الماضية، وقال وهو يبتسم: "ما زلت مختفيا حتى الآن"، وذلك قبيل لقاء بوتين مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الكرملين.

وبداية هذا الشهر، نفى الكرملين تكهنات بأن لافروف أصبح "مغضوبا عليه" لدى بوتين بعد فشل جهود تنظيم قمة أميركية روسية في بودابست الشهر الماضي.

ويشغل لافروف، البالغ من العمر 75 عاما، منصب وزير الخارجية في روسيا منذ أعوام.