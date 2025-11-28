وأجاب ترامب على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان ينوي طرد زوجة لكانوال وأطفاله من الولايات المتحدة، بالقول: "حسنا، نحن ننظر في ذلك الآن. نحن ننظر في الوضع كله مع العائلة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من وفاة الجندية سارة بيكستروم (20 عاما) متأثرة بجروحها، في حين لا يزال الجندي أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية.

ويشتبه بأن لكانوال (29 عاما) قاد سيارته إلى واشنطن وأطلق النار على الجنديين يوم الأربعاء في هجوم وصفه المسؤولون بـ"على شكل كمين" باستخدام مسدس.

وأصيب لكانوال وتم توقيفه، وفقا لمدعية الولايات المتحدة في منطقة كولومبيا، جانين بيرو.

ودخل لكانوال الولايات المتحدة في 2021 ضمن برنامج "مرحبا بالحلفاء" الذي سمح بدخول آلاف الأفغان بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وعودة طالبان للسلطة.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، إن لكانوال عمل سابقا مع الوكالة في أفغانستان.

والخميس، أعلن ترامب أنه يعتزم وقف الهجرة من "دول العالم الثالث".

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة بصورة دائمة من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل".

كما أعلنت خدمات الجنسية والهجرة الأميركية تعليق جميع معالجة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، وبدء مراجعة شاملة لجميع بطاقات الإقامة الخضراء الصادرة لمهاجرين من دول تعتبر عالية المخاطر.

وتستمر التحقيقات في الحادث، بينما يدرس البيت الأبيض الإجراءات القانونية الممكنة بحق عائلة لكانوال.