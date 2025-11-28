وبينما سارعت إدارة ترامب إلى تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطنين أفغان، لم يبد بعض الجمهوريين المعتدلين اعتراضا كاملا على الخطوة.

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، دعا النائب نيك لالوتا إلى "مراجعة محايدة لمنفعة ومخاطر برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة".

ماذا حدث؟

أصيب عنصرا الحرس الوطني بجروح خطيرة الأربعاء، بعدما أطلق المشتبه به، البالغ 29 عاما، النار عليهما، ثم أعلنت وفاة واحدة منهما لاحقا.

وكان المشتبه به وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 ضمن عملية "ترحيب الحلفاء"، بعد عمله مع الاستخبارات الأميركية ووكالات حكومية أخرى في قندهار.

وعلق ترامب على الحادثة قائلا إنها "تسلط الضوء على أكبر تهديد للأمن القومي"، داعيا إلى "إعادة فحص كل أفغاني دخل البلاد خلال إدارة بايدن"، ومؤكدا ضرورة اتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة لترحيل أي أجنبي لا ينتمي إلى هنا أو لا يقدم فائدة للبلاد".

دعوات لتشديد أكبر

وبينما اكتفت الإدارة بتعليق الهجرة من أفغانستان، دعا بعض الجمهوريين إلى إجراءات أشد.

ونشر السيناتور تومي توبرفيل على منصة "إكس": "يجب أن نحظر فورا دخول جميع المهاجرين المسلمين ونرحل كل إسلامي يعيش بيننا".

وانضم إليه نواب آخرون، من بينهم النائبة ماري ميلر التي كتبت: "رحلوهم جميعا. الآن"، أما النائب تشيب روي فقال: "نعرف الحل. أوقفوا استيراد الإسلاميين. رحلوهم".

ويدفع السيناتور الجمهوري ريك سكوت نحو التصويت على مشروع قانون يفرض "تدقيقا متكررا" للاجئين الأفغان، الذين دخلوا بين عامي 2021 و2022 من دون وثائق معينة، قائلا عبر منصة "إكس": "يجب أن نقر قانونا لضمان تدقيق دوري لمن لم يخضعوا للفحص المناسب قبل دخول الولايات المتحدة، حتى لا يتكرر ذلك أبدا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل خطوات اتخذتها الإدارة لتقييد الهجرة، منها قرار حظر السفر الذي شمل أفغانستان وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما أنهت الإدارة وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول، من بينها أفغانستان وسوريا.