وظهر مادورو مرتديا الزي العسكري وممسكا بالسيف أمام آلاف من المواطنين في كاراكاس.

ويعتقد أن السيف الذي حمله مادورو كان ملكا للعسكري الراحل سيمون بوليفار، الذي لعب دورا رئيسيا في تحقيق استقلال فنزويلا.

وقال مادورو: "يجب أن نكون مستعدين للدفاع عن كل شبر من هذه الأرض المباركة من أي تهديد أو اعتداء إمبريالي، مهما كان مصدره. الوطن مقدس ويجب احترامه".

ورغم أن مادورو لم يذكر ترامب مباشرة، فقد أطلق تحذيرا مبطنا من "تهديدات إمبريالية جديدة لليمين المتطرف الدولي".

وتأتي تصريحاته في وقت أعلنت به وزارة الخارجية الأميركية إدراج "كارتل دي لوس سوليس"، الذي تقول إنه يقوده مادورو وعدد من كبار مسؤولي حكومته، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي بيان أصدره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، شدد على أن "مادورو وجماعته لا يمثلون الحكومة الشرعية لفنزويلا".

وتقول إدارة ترامب إن العمليات العسكرية الأميركية في الكاريبي، وبينها أكثر من 20 ضربة استهدفت قوارب يشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات منذ سبتمبر وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا، تهدف للحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه المقاربة أثارت انتقادات داخلية، بما في ذلك من أعضاء جمهوريين.

وتزامنا مع تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تطلق مرحلة جديدة من عملياتها في فنزويلا، لم يستبعد ترامب إمكانية التواصل مع مادورو، قائلا للصحفيين: "قد نتحدث مع فنزويلا. إذا كان بالإمكان إنقاذ الأرواح بالطريقة السهلة فذلك جيد، وإن اضطررنا إلى الطريقة الصعبة فهذا جيد أيضا".