وكان حاكم ولاية ويست فيرجينيا قد أعلن في البداية أن الجنديين قد توفيا، لكنه تراجع لاحقا قائلا إن مكتبه "يتلقى تقارير متضاربة" بشأن حالتهما.

من جانبها، قالت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر، الأربعاء: "عنصرا الحرس الوطني أصيبا في إطلاق نار متعمد".

وأضافت باوزر: "إن عنصري الحرس في حالة حرجة داخل المستشفى. هذا هجوم مستهدف".

وتابعت: "ما نعرفه.. هو أن هذا إطلاق نار متعمد. يبدو أن أحد الأشخاص استهدف عنصري الحرس"، مضيفة: "لقد قبض عليه".