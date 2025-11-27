ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن المصادر أن مطلق النار استهدف عنصري الحرس الوطني بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أن المشتبه به "اقترب من الحراس مستهدفا إياهم، فأطلق النار أولا على أحد الحراس الذي كان على بعد أمتار قليلة".

وتابعت المصادر: "إن المشتبه به أطلق النار بعد ذلك على الحارس الآخر الذي حاول التسلل خلف ملجأ محطة الحافلات".

وأضاف المصدر أن المشتبه به لا يتعاون مع المحققين، ولم تكن بحوزته أي هوية وقت اعتقاله.