وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "العملية جارية. إنه مسار جدي (...) ربما لا يوجد ما هو أهم من ذلك في الوقت الحالي". لكنه رأى أن الوقت لا يزال مبكرا لتوقع أي تقدم نحو إنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات.

ولاحظت موسكو الأربعاء بعض النقاط "الإيجابية" في الخطة الأميركية بعد رفضها مقترحا أوروبيا بديلا، فيما تواصل كييف مع حلفائها الدعوة إلى تحقيق سلام "عادل ودائم".

واعترفت موسكو بأنها ناقشت "بشكل عام" مع واشنطن النسخة الأصلية من الخطة المؤلفة من 28 بندا، والتي كشف عنها الأسبوع الماضي واعتبرت مؤاتية لروسيا. لكنها استبعدت من المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي أفضت إلى الصيغة المعدلة من جانب أوكرانيا.

ولم تكشف سوى تفاصيل قليلة من النسخة الجديدة، من بينها السماح لأوكرانيا بالاحتفاظ بجيش قوامه 800 ألف جندي مقابل 600 ألف في النسخة الأولية.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف للتلفزيون الرسمي: "يمكن اعتبار بعض نقاط الخطة الأميركية إيجابية، لكن جوانب أخرى كثيرة تتطلب مزيداً من النقاش بين الخبراء". وأكد أن موسكو لم تناقش الخطة "بشكل مفصل مع أي جهة"، معتبراً الجهود الأوروبية لتأدية دور في حل النزاع "غير مجدية".

وعقد الأحد اجتماع طارئ في جنيف بين الوفدين الأوكراني والأميركي، من دون مشاركة روسيا، لبحث مقترحات بديلة للخطة الأميركية الأصلية، والتي تضمنت خصوصا التنازل عن أراضٍ، وتخلي كييف عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وخفض عديد الجيش الأوكراني.

وقدم الأوروبيون خطة بديلة ترفض المطالب الروسية الأساسية. وبينما لم تعلق واشنطن على الخطة الأوروبية، رفضها الكرملين واصفا إياها بأنها "غير بناءة مطلقا".

المبعوث الأميركي إلى موسكو

وبينما تسعى أوكرانيا لترتيب زيارة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع بهدف إجراء مفاوضات مع ترامب، من المقرر أن يصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل.

وقال أوشاكوف: "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن زيارة ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل". وأوضح أن "عددا آخر من ممثلي الإدارة الأميركية" المعنيين بالملف الأوكراني سيرافقون ويتكوف خلال الزيارة، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة كانت تقله إلى فلوريدا إن ويتكوف سيتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات مع فلاديمير بوتين بشأن خطة إنهاء الحرب، مشيراً إلى احتمال مشاركة صهره جاريد كوشنر في اللقاء.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن "مبادئ" الخطة الأميركية المُعدّلة قد تُفضي إلى "اتفاقات أعمق"، لكنه قال إن "الكثير بات يعتمد" على واشنطن.