نشرت وكالة "بلومبيرغ" نص المكالمة التي جرت في 14 من أكتوبر الماضي، يقدم خلالها مبعوث ترامب ستيف يتكوف نصائح لمستشار بوتين في السياسة الخارجية يوري أوشاكوف حول كيفية عرض خطة السلام في أوكرانيا على ترامب.

وأوضحت الوكالة أنها اطلعت على التسجيل، لكنها لم تفصح عن كيفية حصولها على المحادثة شديدة الحساسية بين كبار مسؤولي الدولتين.

وقال أوشاكوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن محادثته مع ويتكوف لم تكن مخصصة للنشر ولا ينبغي أن تسرب.

وأضاف: "هذا غير مقبول"، مؤكدا أن الهدف من التسريب هو "تعطيل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة"، وفقا لما نقلته وكالة"رويترز".

وأوضح أوشاكوف أن بعض محادثاته كانت تجرى عبر قنوات حكومية مشفرة، و"نادرا ما يتم اعتراضها أو تسريبها ما لم يكن أحد الأطراف هو الذي قام بذلك عمدا".

وأكمل: "هناك بعض المحادثات على تطبيق واتساب يمكن لأحدهم، بطريقة ما، الاستماع إليها".

واستبعد أوشاكوف أن يكون أحد المشاركين في المكالمة هو من سربها، موضحا أنه سيثير المسألة مع ويتكوف.

ومن جهته زعم كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، والمبعوث الخاص لبوتين أن تقرير "بلومبرغ" بشأن مكالمة جمعته بأوشاكوف بتاريخ 29 أكتوبر، "مزيف".

فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن بعض المؤسسات الإعلامية تستخدم كجزء من "حرب المعلومات الهجينة"، بهدف تقويض علاقات موسكو وواشنطن.