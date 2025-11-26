وقالت الشرطة إن التحقيق يتركز على مصنع لمعالجة المعادن في منطقة سيكاندي الصناعية بمقاطعة بانتين في جزيرة جاوة، يشتبه في أنه تابع لشركة الصهر "بي تي بيتر ميتال تكنولوجي" المملوكة للصين، وذلك بعد اكتشاف عنصر السيزيوم-137 في وقت سابق من العام.

وأوضح المتحدث باسم فريق التحقيق، بارا حسيبوان، أن الشرطة "أطلقت تحقيقا جنائيا" عقب تقارير هولندية كشفت آثارا إشعاعية في حاويات قادمة من إندونيسيا، بينها صناديق أحذية رياضية، إضافة إلى شحنات من الروبيان والتوابل كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة.

ولم تعلن السلطات بعد حجم الشحنات المتأثرة أو مستويات الإشعاع المكتشفة.