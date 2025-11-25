وأجرت الولايات المتحدة وأوكرانيا، الإثنين، محادثات ماراثونية في جنيف من أجل بحث خطّة لإنهاء الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

وقال النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا، للصحيفة، إن كييف وواشنطن قررتا إرجاء القرارات المتعلقة بالقضايا السياسية الحساسة إلى لقاء يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي البداية ضغطت واشنطن على كييف للموافقة على خطة من 28 بندا صاغها مسؤولون أميركيون وروس.

لكن محادثات جنيف، التي وصفها كيسليتسيا بـ"المكثفة" و"المثمرة"، أسفرت عن صياغة مشروع وثيقة معدلة بالكامل جعلت الطرفين يشعران بـ"الإيجابية".

وبعد ساعات من المفاوضات الشاقة، التي كانت على شفا انهيار، توصل الفريقان إلى توافقات بشأن عدد من القضايا، لكنهما أرجآ النقاط الحساسة إلى لقاء ترامب وزيلينسكي.

وأوضح كيسليتسيا، الذي شارك في المفاوضات، أن مشروع الخطة الجديدة لا يشبه النسخة المسربة التي أثارت غضبا واسعا في كييف. وقال: "لم يبق سوى عناصر قليلة جدا من النسخة الأصلية".

وأضاف: "طورنا أرضية مشتركة صلبة. هناك بعض الأمور التي يمكننا تسويتها، أما البقية فستحتاج إلى قرارات قيادية".

وأشار إلى أن النسخ المسلمة لرئيسي الوفدين الأميركي والأوكراني كانتا الوحيدتين اللتين غادرتا الغرفة، بينما أُعيدت جميع النسخ الأخرى.

كواليس المحادثات

أوضح كيسليتسيا أن المحادثات كانت "شديدة التوتر"، وكادت تنهار قبل أن تبدأ بسبب الغضب الأميركي من التسريبات والنقاش المحيط بالنسخة الأولى من الخطة.

وبعد ساعات من النقاش، أبدى الأميركيون استعدادا لحذف بعض البنود، منها تحديد سقف تعداد للقوات الأوكرانية.

وقبيل انطلاق المفاوضات مع الأميركيين، عقدت كييف لقاء خاصا مع وفود أوروبية من أجل تنسيق المواقف وتحديد الأولويات المشتركة.

ماذا بعد؟

وليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيرغب أن يوافق زيلينسكي على توقيع الوثيقة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت إنه "لا توجد أي خطط في الوقت الحالي" لعقد اجتماع بين الزعيمين.

وأصر ترامب، بعد تقديم الخطة السابقة، على توقيع الخطّة بحلول عيد الشكر.

كما أن واشنطن لم تسلم موسكو المسودة الأوكرانية–الأميركية بعد.