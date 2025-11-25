وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 2000 مقيم في الإمارات، تبايناً واضحاً في الأولويات بين الحياة في بريطانيا والإمارات.

فبينما لا تزال بريطانيا تحتفظ بجاذبية عاطفية قوية مرتبطة بالتراث والثقافة والحنين، فإن الاعتبارات العملية أصبحت تطغى بشكل كبير على قرارات الهجرة.

وأبدى العديد من المشاركين تردداً كبيراً أو رفضاً قاطعاً للانتقال إلى المملكة المتحدة في ظل ظروفها الحالية، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد معدلات الجريمة، وانخفاض مستوى الشعور بالأمان كأسباب رئيسية.

في المقابل، تتركز جاذبية الإمارات بشكل أساسي على المستقبل، فقد أكد المستجيبون أن الفرص المهنية والاستقرار وجودة الحياة تمثل العوامل الحاسمة التي تجعلهم يفضلون البقاء أو القدوم إلى الدولة.

ويقول البريطاني جاستن كوك، الذي انتقل مع زوجته وطفليه إلى أبوظبي العام الماضي: "الإمارات بالنسبة لي تمثل كل ما يجب أن تطمح إليه دولة حديثة. ببساطة، إنها أكثر مكان أماناً على وجه الأرض، وتتمتع بمناخ رائع معظم السنة، ومتصلة بنصف الكوكب في غضون 3 ساعات طيران. لا مكان آخر أفضله".

أما هانا كاسلتون، المقيمة في دبي منذ 7 سنوات، فتصف الإمارات بأنها "أرض الفرص والراحة": "نظيفة، آمنة، مليئة بالأنشطة، وصحة عالية الجودة وسهلة الوصول… لن تنفد منك التجارب هنا أبداً".

تربية الأطفال والأمان

برزت الحياة العائلية كأحد أقوى عوامل الجذب عبر جميع الفئات العمرية، حيث يرى غالبية المقيمين أن الإمارات توفر بيئة مثالية لتربية الأبناء، مدعومة بمستويات عالية من الأمان والتعليم ونمط الحياة العام.

وفي السياق، أظهر الاستطلاع فجوة كبيرة في تقييم الأمان، بفارق 31 نقطة مئوية، حيث وصف 82 بالمئة من المشاركين الإمارات بأنها "آمنة جداً ومستقرة"، مقابل 51 بالمئة فقط طبقوا الوصف نفسه على المملكة المتحدة.

ويعزز هذا التباين شعور الكثيرين بأن الإمارات توفر راحة بال أكبر، خاصة للعائلات والشباب الذين يخططون لمستقبلهم على المدى الطويل.

وتقول لورا غولدمان، أم لطفلين: "طفلي عمره 10 سنوات يخرج ويتجول بمفرده هنا. شيء لم أكن أحلم بأن أسمح له به في بريطانيا. الصيف الحار والزحمة ثمن بسيط مقابل أمان أطفالي".

وتضيف إيميلي إيفانز، التي ولدت طفليها في الإمارات: "دبي آمنة جداً، نظيفة، صديقة للأطفال، ومجتمعها كالعائلة. أطفالنا يعيشون حياة لم نكن نعلم حتى أنها ممكنة".

الفرص المهنية

على صعيد فرص العمل، أبدى 77 بالمئة من المستجيبين موافقة أو موافقة تامة على أن الإمارات تقدم فرصاً وظيفية قوية، مقابل 7 بالمئة فقط عارضوا هذا الرأي.

وجاءت بريطانيا قريبة نسبياً بنسبة 73 بالمئة يرون فيها فرص عمل جيدة، إلا أن الإمارات تتفوق بوضوح في التصور العام كوجهة للنمو المهني طويل الأمد.

إجابات مفتوحة

وفي الإجابات المفتوحة، تصدرت كلمات مثل "دولة آمنة"، "آمنة للعائلات"، "رائعة"، "جميلة"، و"باهظة التكاليف" قائمة أكثر التعبيرات استخداماً لوصف الإمارات.

وتؤكد نتائج الاستطلاع على تحول أوسع يتجاوز مجرد اتجاهات الهجرة وهو انتقال من الحنين إلى الواقعية، ومن التقاليد إلى فرص المستقبل، ومن الاعتياد إلى رؤية طويلة الأمد للاستقرار والازدهار.