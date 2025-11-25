وتضمّ اللائحة أكرم إمام أوغلو، الذي حجب عن منصبه رئيساً لبلدية إسطنبول الكبرى، إلى جانب 402 مشتبه بهم، 105 منهم قيد الاعتقال حاليا.

وفي لائحة الاتهام، اتُهم أوغلو بارتكاب جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة، والرشوة، وغسل عائدات الجريمة، والاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة".

ولأنه مؤسس وزعيم المنظمة، فقد اتُهم بارتكاب "جرائم تسجيل البيانات الشخصية، والحصول على البيانات الشخصية ونشرها، وإخفاء الأدلة الجنائية، وعرقلة الاتصالات، وإتلاف الممتلكات العامة، وتلقي الرشاوى، ونشر معلومات مضللة للجمهور علنًا، والابتزاز، والاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة، وغسل الأصول المتأتية من الجريمة، والتلاعب بالعطاءات".

وتم تقديم طلب بمعاقبة جرائم "التلويث المتعمد للبيئة، ومخالفة قانون الإجراءات الضريبية، ومخالفة قانون الغابات، ومخالفة قانون التعدين"، والتي تشكل موضوع 142 دعوى في لائحة الاتهام.

ويتم احتجاز إمام أوغلو احتياطيا منذ مارس الماضي على خلفية تهم فساد ينفيها.

يشار إلى أن القبض على إمام أوغلو في مارس بناء على مزاعم بالفساد وصلاته بالإرهاب أدى إلى نزول الآلاف إلى الشوارع في أكبر مظاهرات بتركيا خلال أكثر من عقد.