وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة في مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني أصدرت بيانا أعلنت فيه "اعتقال اعضاء خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان، واكتشاف حزامين ناسفين في المنطقة الجنوبية الشرقية".

وذكر البيان أنه "استمرارا للمناورة العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية، نجح مقاتلو هذا المقر... في تنفيذ عملية استخباراتية، وتحديد هوية خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية، واعتقال عدد من أفرادها، والعثور على حزامين ناسفين بحوزتهم".

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لأفغانستان وباكستان، مسرحا لاشتباكات دموية بين الحين والآخر بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات المسلحين وقوات الأمن الإيرانية.