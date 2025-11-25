وقال كروز في بيان "أحيّي الرئيس ترامب على قيادته في الدفع وإعلان الأمر التنفيذي الصادر اليوم، والذي يعد ضروريا للأمن القومي الأميركي ولسلامة الأميركيين".

وأضاف أن "هذا الصراع استغرق أكثر من عقد، وواجه مقاومة شرسة من داعمي جماعة الإخوان في الخارج ومن بيروقراطيين متجذّرين في مختلف أجهزة الحكومة الأميركية".

وتابع قائلا: "تشجّع جماعة الإخوان وفروعها وتسهّل وتوفّر الموارد لتنفيذ الإرهاب حول العالم. وهم ملتزمون بالإطاحة بالولايات المتحدة وحكومات حلفائنا".

وشدد على أنه قاد "هذا القتال في الكونغرس طوال فترة عضويتي في مجلس الشيوخ لتأمين هذا التصنيف".

وأشار إلى أن "العملية ستتقدم الآن بشكل منظّم داخل الإدارة تحت قيادة الرئيس ترامب، والآن هو الوقت للبناء على قرار اليوم داخل الكونغرس".

ودعا كروز "مجلس الشيوخ إلى المضي بسرعة في اعتماد قانون تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية لعام 2025، الذي سيُثبّت التصنيفات ويمنح موارد إضافية لحماية الأميركيين من الجماعة وفروعها، ويحظى بدعم ثنائي من الحزبين".

وكان كروز قد قدّم نسخا من "قانون تصنيف الإخوان" في أعوام 2015 و2017 و2020 و2021 و2025.

ووقّع ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان "منظمات إرهابية أجنبية".

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

ووفق البيت الأبيض فإن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب "يشمل فروع تنظيم الإخوان في لبنان ومصر والأردن".

واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر "تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها".

وحسبما ذكر بيان البيت الأبيض فإنه "خلال 30 يوما سيقدم وزير الخارجية ووزير الخزانة تقريرا مشتركا إلى ترامب حول تصنيف فروع للإخوان منظمات إرهابية أجنبية".