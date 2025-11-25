وقال ستيفانتشوك في "قمة منصة القرم الدولية" المنعقدة في ستوكهولم: "لا يوجد اعتراف بالاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية، ولا توجد حدود على قوات الدفاع الأوكرانية، ولا يوجد حق نقض (فيتو) على حق أوكرانيا في اختيار التحالفات المستقبلية".

وفي الوقت الذي شدد فيه ستيفانتشوك على استعداد أوكرانيا للدخول في مفاوضات جوهرية لإنهاء الحرب، قال إن التنازلات بشأن اللغة والدين والهوية الوطنية ليست ممكنة.

وشدد على أـن عملية السلام الحقيقية يجب أن تقوم على مبدأ واضح للغاية: "لا شيء يتعلق بأوكرانيا يتم بدون أوكرانيا، ولا شيء يتعلق بأوروبا يتم بدون أوروبا".

وأضاف أن خطة السلام الحقيقية ستوفر تعزيز صناعة التسليح الأوكرانية والأوروبية وتحسين الدفاعات الجوية للبنية التحتية الأوكرانية.

وطالب ستيفانتشوك بضمانات أمنية وزيادة العقوبات على روسيا، موضحا أن هذه الضمانات الأمنية يجب أن تشمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والعضوية في حلف شمالي الأطلسي (الناتو).

ضغوط أميركية

نقلت "فرانس برس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على أوكرانيا للقبول باقتراحاتها بهدف إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك خلال المباحثات في جنيف الأحد.

وأوضح هذا المسؤول الإثنين طالبا عدم كشف هويته أنه رغم تراجع الضغط خلال الاجتماع، فإن "الضغط عموما" لا يزال مستمرا.

وأبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "تفاؤلا كبيرا" الأحد بعد محادثات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في جنيف حققوا خلالها "تقدما كبيرا" بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

وصرّح روبيو للصحافيين قائلا: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا"، مضيفا: "لدي تفاؤل كبير بأننا سنبلغ الهدف في فترة زمنية معقولة جدا، قريبا جدا".

وتابع قائلا: "أؤكد لكم أن القضايا المتبقية ليست مستعصية على الحل. نحن ببساطة بحاجة إلى مزيد من الوقت"، مؤكدا أن الروس "سيكون لهم رأي".

وبيّن روبيو أنه "جئنا إلى جنيف اليوم بهدف واحد، وهو الاتفاق، كما تعلمون، على 28 أو 26 نقطة - حسب النسخة لأنها تستمر في التطور - ومحاولة تقليل عدد النقاط العالقة، وقد حققنا ذلك اليوم إلى مدى كبير جدا".

وأشار روبيو إلى أن ترامب "راض تماما عن المعلومات" التي تلقاها بشأن "التقدم" الذي تم تحقيقه خلال المحادثات في سويسرا.

وكان الرئيس ترامب قد أمهل نظيره الأوكراني زيلينسكي حتى 27 نوفمبر للرد على مسودة الخطة.

غير أن روبيو أبدى الأحد بعض المرونة في ما يتعلق بالجدول الزمني، قائلا: "نريد إنجازه بأسرع وقت ممكن. ومن الواضح أننا نرغب في أن يتم ذلك الخميس".