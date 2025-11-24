ونقلت شينخوا عن شي قوله: "حاربت الصين والولايات المتحدة جنبا إلى جنب ذات يوم ضد الفاشية والعسكرة، وعليهما العمل معا الآن على حماية مكتسبات الحرب العالمية الثانية".

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيسين تحدثا هاتفيا، دون الكشف عما تناوله الاتصال.

وتعد الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لاستعادتها، لكن حكومة الجزيرة ترفض ادعاء بكين، وتقول إن شعبها وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله.

وتتعرض بكين لأكبر أزمة دبلوماسية منذ سنوات مع طوكيو، بعدما قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي هذا الشهر إن أي هجوم صيني على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري من اليابان.

والتقى الرئيسان الأميركي والصيني في كوريا الجنوبية يوم 30 أكتوبر، بعد توتر تجاري استمر شهورا بسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

واستأنفت الصين منذ ذلك الحين شراء فول الصويا الأميركي، وأوقفت فرض قيود موسعة على تصدير المعادن النادرة، بينما خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بنسبة 10 بالمئة.

وأكد شي أن العلاقات الصينية-الأميركية استقرت وتحسنت منذ اللقاء.

وقال شي لترامب: "تكشف الحقائق مجددا أن التعاون يفيد الجانبين، بينما تلحق المواجهة أضرارا بهما".

ودعا البلدين إلى الحفاظ على الدفعة الإيجابية التي شهدتها علاقاتهما وتوسيع نطاق التعاون.

وناقش الزعيمان أيضا الحرب في أوكرانيا، وأكد شي مجددا أن الصين تدعم كل جهود السلام، وتدعو جميع الأطراف إلى تضييق هوة الخلافات.