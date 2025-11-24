جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من جنوب إفريقيا، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت يومي السبت والأحد.

وفي معرض رده على سؤال حول ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل أوقفت تقدم تركيا في سوريا"، جدد أردوغان التأكيد على موقف بلاده الداعم لوحدة وسيادة الأراضي السورية، مبينا أن مصير سوريا يقرره السوريون أنفسهم.

وأكد أن تركيا أكثر البلدان دراية بالأثمان الباهظة التي قد تترتب على أقل اضطراب أو غياب للاستقرار في سوريا.

ومضى قائلا: "من المعلوم للجميع الخطوات التي اتخذناها سابقًا عندما يتعلق الأمر بسلامة بلادنا وأمنها القومي. لا نريد أن نواجه مرة أخرى تهديدًا أو خطرًا مشابهًا، ولكن إذا واجهناه، فسوف نتخذ الإجراءات اللازمة".

وتابع: "نحن نقوم بما نحتاجه في إطار أولوياتنا الاستراتيجية، وسنستمر في القيام بذلك مستقبلا أيضا".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ليست لديها أطماع في أراضي وسيادة أي دولة أخرى.

وأوضح أن تركيا ترغب في أن يسود الاستقرار والرخاء والأمن في دول المنطقة وعلى رأسها سوريا والعراق ولبنان، مردفا: "هذا ما نتمناه لكل الشعوب دون تمييز بينها".

الخطة الأميركية حول أوكرانيا

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس أردوغان إن تركيا تسعى منذ فترى طويلة لتأسيس أرضية للسلام في أوكرانيا.

وأضاف أن بلاده أكدت مرارا على أنه "لا خاسر في سلام عادل" الذي قال إن الطريق إليه يمر من المفاوضات وعقد المباحثات.

وحول الخطة الأميركية لإحلال السلام في أوكرانيا، قال الرئيس التركي إنه من الممكن التوصل إلى توافق حولها، إلا أن التفاصيل تكمن في كيفية تحقيق ذلك، وهو ما يستدعي التفاوض والتباحث بشأنها.

وأفاد بأن تركيا تعتقد بإمكانية التوصل إلى تسوية من خلال مفاوضات تبدأ بالقضايا المتفق عليها وبأجندة إيجابية، مضيفا: "إذا تم إنشاء أرضية ترضي الجميع، فإن ذلك يفتح بابًا لحل دائم".

وأمس الأحد، أعلن البيت الأبيض عن مسودة خطة سلام مُحدَّثة ومنقَّحة عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.