أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وتم إسقاط الطائرات المسيرة فوق 4 مناطق، بما في ذلك 45 طائرة فوق منطقة بيلغورود الحدودية وفوق البحر الأسود وبحر آزوف.
وكالات - أبوظبي
