وقال سعيد أحمد، قائد شرطة المدينة، إن الهجوم وقع في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

وأضاف أن مهاجما واحدا فجر عبوته الناسفة عند البوابة الرئيسية للمقر الإقليمي لقوات الشرطة الاتحادية، بينما أطلق الضباط النار على الانتحاري الثاني وقتلوه بالقرب من مر ب للسيارات.

وقال إن الاستجابة السريعة من قوات الأمن منعت وقوع المزيد من الإصابات وتمت السيطرة على الوضع بسرعة.

ومع ذلك، ألقي اللوم على حركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضا باسم تحريك طالبان باكستان، في هجمات مماثلة سابقة في البلاد، التي شهدت ارتفاعا في الهجمات المسلحة.

وأدت الهجمات إلى توتر العلاقات بين إسلام أباد وحكومة طالبان الأفغانية، حيث تتهم باكستان حركة طالبان الباكستانية بالعمل بحرية داخل أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.