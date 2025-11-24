ويواجه الرئيس تينوبو ضغوطا بعد خطف نحو 400 شخص، غالبيتهم من تلامذة المدارس.

فحكومة تينوبو تخضع لتدقيق شديد منذ أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر بعمل عسكري ضد نيجيريا ردا على ما وصفه بمقتل مسيحيين هناك على يد متطرفين.

وأفاد بيان عن الرئاسة أن تينوبو "أمر بسحب رجال الشرطة الذين يوفرون حاليا الحماية للشخصيات الهامة جدا"، مضيفا أن "أجزاء كثيرة من نيجيريا" لا تتمتع بأمن كاف.

وأضاف البيان أن تينوبو وافق أيضا على تجنيد 30 ألف شرطي إضافي.

وتابع البيان: "في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها البلاد، يحرص الرئيس تينوبو على تعزيز حضور الشرطة في جميع المجتمعات المحلية".

وأفاد تقرير نشرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الشهر الماضي، أن أكثر من 100 ألف عنصر من أصل 371 ألفا مكلفون بحماية السياسيين وكبار الشخصيات بدلا من أداء مهام الخدمة العامة.

ووفق التقرير "أدى هذا النقص في القوى العاملة، بالإضافة إلى الفساد ونقص الموارد، إلى تأخر الاستجابة للجرائم وترك العديد من المجتمعات المحلية دون حماية".