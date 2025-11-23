أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بمساعي السلام الأميركية التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، القائمة على مبادئ وإجراءات دبلوماسية وأمنية وإنسانية تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز التفاهم والتعايش، ودعم التعاون الاقتصادي، ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وتعتبر الوزارة هذه المساعي الأميركية بادرة دبلوماسية مهمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار في القارة الأوروبية.
وجددت الخارجية تقدير مملكة البحرين ومساندتها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء النزاعات عبر الحوار والتفاوض، وتخفيف تداعياتها الإنسانية، وتعزيز الأمن والسلام العادل وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.