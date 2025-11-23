أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بمساعي السلام الأميركية التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، القائمة على مبادئ وإجراءات دبلوماسية وأمنية وإنسانية تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز التفاهم والتعايش، ودعم التعاون الاقتصادي، ومنع انتشار الأسلحة النووية.