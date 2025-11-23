وقال إسماعيل الخطيب، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا، إن المرشد الأعلى هو "الركيزة" و"لهذا يسعى الأعداء لاستهدافه والقيام بأعمال تهدد محور الوحدة هذا".

ولم يتضح ما إن كان الوزير يشير إلى حادث أو مخطط محدد، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرا ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تنسب غالبا الى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهدد مسؤولون أميركيون وإسرائيلون مرارا باغتيال خامنئي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقابلة مع شبكة "ايه سي نيوز" أثناء الحرب إن قتل المرشد "لن يؤجج النزاع، بل سينهيه".

كذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قتل خامنئي "هدف سهل"، لكن واشنطن "لن تقتله، في الوقت الحالي على الأقل".

ولم يسجل أي ظهور علني لخامنئي أثناء الحرب، بل توجه للشعب الإيراني في خطابات مسجلة لا يظهر فيها معه أحد.

غير أن التطرق إلى أمن المرشد نفسه كان أمرا لا يتم التطرق له، قبل الحرب الإيرانية الإسرائيلية الصيف الماضي.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل هجوما لم يسبق له مثيل على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما، شاركت فيها الولايات المتحدة لفترة وجيزة بتوجيه ضربات إلى 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية.