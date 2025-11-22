وأوضح ترامب للصحفيين: "يجب أن تنتهي الحرب بطريقة أو بأخرى"، ولدى سؤاله عما إذا كان اقتراحه يمثل عرضه النهائي، أجاب: "لا".

يأتي موقف ترامب فيما يسارع القادة الأوروبيون إلى صياغة رد منسق بعد أن طلب الرئيس الأميركي من كييف قبول خطته المكونة من 28 بندا بحلول الخميس المقبل.

انتقادات لخطة ترامب

وفي السياق، أعرب خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي—ثلاثة ديمقراطيين، وسناتور مستقل، وآخر جمهوري—عن "مخاوف جدية" من تفاصيل خطة ترامب.

وجاء في بيانهم: "لن نحقق سلاما دائما عبر تقديم تنازلات متتالية لبوتين، أو بإضعاف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. التاريخ علمنا أن بوتين لا يفهم إلا القوة، ولن يحترم أي اتفاق لا يكون مضمونا بالقوة."

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى ضرورة التشاور مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي قبل أي خطوة، وضرورة ممارسة "ضغط حقيقي" على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

كما أصدر السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة، بيانا منفصلاً قال فيه: "خطة السلام تنطوي على مشاكل حقيقية، وأشك بشدة في قدرتها على إحلال السلام. لا ينبغي إجبار أوكرانيا على التنازل عن أراضيها لأحد أبرز مجرمي الحرب في العالم."

تحفظات أوكرانية

وتنظر كييف بقلق بالغ إلى خطة ترامب التي تتضمن مطالب روسية رئيسية، من بينها:

التنازل عن أراض.

تقليص حجم الجيش.

التخلي عن الانضمام إلى الناتو.

مقابل حصولها على ضمانات أمنية غربية.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطة، مؤكدا أنه سيقدم "بدائل" للإدارة الأميركية.

وتشير مصادر متطابقة إلى أن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية سيجتمعون في سويسرا، الأحد، لبحث خطة ترامب.