وجاء في بيان صدر بعد اجتماع القادة في جوهانسبرغ: "إن المسودة الأولية للخطة المكونة من 28 بندا تتضمن عناصر مهمة ستكون أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم".

وأضاف البيان بشأن الخطة، التي ستمنح روسيا تنازلات واسعة: "نعتقد لذلك أن المسودة تعد أساسا يتطلب عملا إضافيا".

وتابع: "نحن نتمسك بمبدأ عدم جواز تغيير الحدود بالقوة. كما نشعر بالقلق إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، والتي قد تترك أوكرانيا عرضة لهجوم مستقبلي".

ووقع البيان قادة كندا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا واليابان وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا والنرويج وهولندا، إضافة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب المسودة الحالية التي تقودها واشنطن من كييف تجاوز عدة خطوط حمراء لديها كخفض عدد قواتها المسلحة إلى 600 ألف فرد، والتنازل عن مساحات واسعة من الأراضي، وإدراج حظر الانضمام إلى حلف الناتو في دستورها.

وتدعو الخطة تحديدا القوات الأوكرانية إلى الانسحاب من الأجزاء التي تسيطر عليها حاليا في منطقتي لوهانسك ودونيتسك شرقي البلاد.

إلى جانب ذلك سيتوقع من واشنطن الاعتراف بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، وكذلك دونيتسك ولوهانسك.