ووفقا للبيان المنشور على تطبيق "تلغرام"، وافق الرئيس الأوكراني على تشكيل وفد يقوده رئيس مكتبه ويضم كبار المسؤولين الأمنيين، بالإضافة إلى توجيهات للمفاوضات ذات الصلة.

وجاء في البيان: "لن تكون أوكرانيا أبدا عقبة أمام السلام، وسيدافع ممثلو الدولة الأوكرانية عن المصالح المشروعة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي".

وأعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، السبت، أن كييف ستجري قريبا محادثات في سويسرا مع الولايات المتحدة لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال عمروف في منشور على "فيسبوك": "في الأيام المقبلة، سنطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين حيال المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي".

وكان زيلينسكي قال عقب محادثات مع وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول في كييف، إن أوكرانيا والولايات المتحدة ستتعاونان على وضع بنود الخطة، التي أكدت الرئاسة الأوكرانية استلام مسودتها.

وأضاف زيلينسكي: "أوكرانيا تحتاج إلى السلام وسنعمل بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إننا نقوّض الدبلوماسية".

والخميس اعترضت دول أوروبية على الخطة، التي قالت مصادر إنها تتطلب من كييف التخلي عن مزيد من الأراضي ونزع السلاح جزئيا، وهي شروط يعتبرها حلفاء أوكرانيا بمثابة استسلام.