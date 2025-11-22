وأكد إعلان القمة، الذي تم اعتماده رسميا رغم المقاطعة الأميركية، التزام قادة المجموعة بالعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم في السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوكرانيا.

وشدد الإعلان كذلك على خطورة التغير المناخي، في موقف اعتبر بمثابة رد مباشر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقاطع القمة ويشكك في أن النشاط البشري هو السبب الرئيسي للارتفاع المتسارع في درجات الحرارة عالميا.

وجاء في نص الإعلان: "نؤكد أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر الحالية والناشئة التي تهدد الاقتصاد العالمي"، إضافة إلى تعهد بدفع جهود السلام في بؤر الصراع المذكورة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا إن اعتماد الإعلان المشترك تم بالإجماع بين الدول المشاركة، رغم غياب واشنطن، مؤكدا أن القمة تمضي في أجندتها الهادفة لدعم الاستقرار العالمي والتنمية في الدول النامية.

أوكرانيا تتصدر المناقشات

وطغت الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، فيما يجري القادة الأوروبيون مشاورات مكثفة لاعتماد مقترح مضاد.

وعلى الرغم من غياب ترامب عن القمة، عقد القادة الأوروبيون المشاركون اجتماعات مع نظرائهم الكنديين واليابانيين والأستراليين لمناقشة خطة واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، بحسب مصادر أوروبية.

وقال مصدر لفرانس برس:"نعمل على جعل الخطة الأميركية أكثر قابلية للتطبيق بناء على مناقشاتنا السابقة".

"المجموعة في خطر"

وفي كلمة افتتاح القمة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مجموعة العشرين باتت "في خطر"، مضيفا: "نواجه صعوبة كبيرة في حل الأزمات الدولية الكبرى حول هذه الطاولة، بما في ذلك مع الأعضاء غير الحاضرين اليوم".

وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مساء الجمعة، أنه اتفق على "الخطوة التالية" مع الرئيس الأميركي خلال مكالمة هاتفية.

تمثل مجموعة العشرين 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وتشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وحوالي ثلثي سكان العالم.

وأكد الرئيس رامافوزا في كلمته على أهمية التعددية، قائلا: "لا يمكن مواجهة التهديدات التي تعترضنا إلا من خلال التعاون والشراكات".

وأشار إلى أن اعتماد إعلان مشترك سيكون "إشارة قوية إلى قدرة التعددية على تحقيق نتائج".

وحقق رامافوزا نجاحاً بارزا بإعلان الاتفاق "بالإجماع" على الوثيقة الافتتاحية، وفق ما أعلن المسؤول في الخارجية الجنوب إفريقية كلايسون مونييلا عبر منصة "إكس".

عدم المساواة وديون القارة

وضعت جنوب إفريقيا ملف التفاوت الاقتصادي العالمي على رأس أولويات رئاستها للقمة، مقترحة إنشاء لجنة دولية لمعالجة هذه القضية، على غرار اللجنة الأممية المعنية بتغير المناخ.

ويتضمن جدول أعمال القمة، التي تستمر حتى الأحد، بحث قضايا تخفيف الديون، والمعادن النادرة الضرورية للانتقال الطاقي، والذكاء الاصطناعي، وهي ملفات تملك فيها القارة الإفريقية وزنا كبيرا.