وقال بيان صحفي من دار المزادات "هيريتج أوكشنز"، التي أشرفت على عملية البيع، الخميس في دالاس، إن ثلاثة أشقاء عثروا على مجموعة من القصص المصورة القديمة أثناء إفراغهم منزل والدتهم المتوفاة العام الماضي.

واكتشفوا خمسة أعداد من سلسلة "أكشن كوميكس" التي قدمت شخصية سوبرمان لأول مرة، لكن النسخة الأبرز كانت "سوبرمان 1"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال لون آلن، نائب رئيس دار المزادات، إن بيع نسخة "سوبرمان 1" بـ9.12 ملايين دولار يمثل محطة بارزة في تاريخ الثقافة الشعبية، مؤكدا أن قصة هذه النسخة تستحق أن تُجسّد في فيلم.

وكانت نسخة "أكشن كوميكس رقم 1" التي قدّمت سوبرمان لأول مرة عام 1938 هي التي حققت الرقم القياسي السابق، بعد أن بيعت مقابل 6 ملايين دولار العام الماضي.

ومنذ ظهوره في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي، أصبح سوبرمان أحد أشهر الشخصيات وأكثرها ثباتا في الثقافة الشعبية الأمريكية، ملهما أفلاما ضخمة وكتبا وألعابا وحتى منتجات غذائية.