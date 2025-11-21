ونقل الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، عن بيسكوف قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد باتفاق زيلينسكي للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتتضمن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا التنازل عن أراض لصالح روسيا وتقليص حجم جيش كييف، وفقا لمسودة مقترح حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وسيمنع المقترح أيضاً التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي"ناتو"، وهو انتصار كبير لموسكو، التي تعتبر التحالف تهديدا محتملا.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أوكرانيين، قولهم إن الولايات المتحدة تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا التطور، في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأميركية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأميركية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

وأفاد موقع "أكسيوس"، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، الضمانات لأوكرانيا، الأمن في أوروبا، العلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة.