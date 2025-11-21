واعترضت دول أوروبية الخميس على الخطة، التي قالت مصادر إنها تتطلب من كييف التخلي عن مزيد من الأراضي ونزع السلاح جزئيا، وهي شروط يعتبرها حلفاء أوكرانيا بمثابة استسلام.

وصرّح زيلينسكي عقب محادثات مع وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول في كييف إن أوكرانيا والولايات المتحدة ستتعاونان على وضع بنود الخطة، التي أكدت الرئاسة الأوكرانية استلام مسودتها.

وأضاف زيلينسكي: "أوكرانيا تحتاج إلى السلام وسنعمل بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إننا نقوّض الدبلوماسية".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن "المهمة الأساسية للجميع هي عملية دبلوماسية بنّاءة مع واشنطن وجميع شركائنا ولن ندلي بأي تصريحات متسرعة".

وكتب زيلينسكي في منشور على تيليغرام: "سيعمل فريقينا (أوكرانيا والولايات المتحدة) على وضع بنود لخطة ترمي إلى إنهاء الحرب. مستعدون للعمل البناء والصادق والعاجل".

ولم تعلّق الرئاسة الأوكرانية حتى الآن على فحوى الخطة المكونة من 28 بندا، والتي لم يجرِ الكشف عنها بعد، لكنه قال إن الزعيم الأوكراني "حدد المبادئ الأساسية التي تهم شعبنا".

وأضافت الرئاسة "يتوقع رئيس أوكرانيا أن يجري محادثات مع الرئيس ترامب خلال الأيام المقبلة بشأن الفرص الدبلوماسية المتاحة والنقاط الرئيسية اللازمة لتحقيق السلام".

وشدّد البيت الأبيض الخميس على أن خطة السلام الأميركية والتي هي قيد التفاوض مع روسيا وأوكرانيا "جيدة" للطرفين، رافضا المخاوف من أنها تلبي الكثير من مطالب موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية "إنها مستمرة ومتغيّرة، لكن الرئيس ترامب يدعم هذه الخطة. إنها خطة جيدة لروسيا وأوكرانيا على السواء، ونعتقد أنها ستكون مقبولة للطرفين".

وأوضحت ليفيت أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو "عملا بشكل سري منذ شهر" على هذا المشروع "لفهم ما يمكن أن يكون هذان البلدان مستعدين (لتقديمه) من أجل التوصل إلى سلام دائم".

ووفق مصادر فإن خطة السلام تشمل الاعتراف بسيطرة روسيا على أراضٍ في أوكرانيا، علما أن نسبتها تناهز عشرين في المئة من المساحة الإجمالية للبلاد.

وتركز الخطة أيضا على تقليص عديد الجيش الاوكراني إلى النصف، والتخلي عن الأسلحة البعيدة المدى.