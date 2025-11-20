وقالت ميلانيا ترامب، الأربعاء، في كلمتها خلال زيارة لأفراد القوات المسلحة في ولاية كارولينا الشمالية في قاعدة كامبل ليجوني: "التكنولوجيا تغير فن الحرب، ومن المتوقع أن يغير الذكاء الاصطناعي الحروب على نحو أعمق من أي تكنولوجيا منذ الأسلحة النووية".

وتابعت: "أما التغيير الأكبر فسيكون في السرعة: سرعة السلاح، سرعة اتخاذ القرار، سرعة الاكتشاف، وسرعة الهجوم والدفاع"، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي إكسبريس" الأميركية.

وأضافت: "سيصبح الذكاء الاصطناعي في مركز المسرح الحربي، إنه يؤدي بالفعل دورا مهما في ساحة المعركة، وبالطبع سيظل المارينز العنصر الأكثر أهمية في تحقيق النجاح في أي مهمة. التكنولوجيا تغير فن الحرب".

وأكملت ميلانيا، خلال الزيارة التي قامت بها برفقة زوجة نائب الرئيس وأوشا فانس بمناسبة اقتراب موسم العطلات: "نحن ننتقل بسرعة من المشغلين البشريين إلى المشرفين، إن التحول من الجنود إلى الآلات قد يبدأ بالفعل".

وخلال زيارتهما، ألقى السيدتان كلمات أمام العسكريين وعائلاتهم، والتقينا بأطفالهم المتمدرسين، وفقا لما ذكره مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.