وتضم القائمة أكثر من 30 شخصية بريطانية من مختلف المجالات من بينهم ديفيد بيكهام، ناعومي كامبل، أديل، وميك جاغرلكن الأمير أندرو يتصدرها بفارق واسع، وفق ما نقلته صحيفة ميرور.

وتشمل الوثائق رسائل إلكترونية، ومذكرات قانونية، وسجلات سفر، ومحاضر مقابلات يعود بعضها لعقود.

ورغم أن ورود الأسماء لا يشير بالضرورة إلى أي مخالفات، إلا أن كثافة ظهور أسماء بريطانية بارزة أثارت اهتمامًا في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية.

ويظل الأمير أندرو، الذي أنكر مرارا أي تورط في الاتهامات المرتبطة بإبستين، الشخصية الأكثر حضورا في الوثائق.

ويأتي خلفه مباشرةً اسم غيسلاين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، التي ورد اسمها 135 مرة، بينما ظهر اسم والدها الراحل، قطب الإعلام روبرت ماكسويل، 47 مرة. أما سياسياً، فقد ورد اسم توني بلير 22 مرة، وديفيد كاميرون 19، وغوردون براون 16، وبيتر ماندلسون 10 مرات.

كما حملت الوثائق إشارات لعدد من الشخصيات الثقافية والفنية، مثل ميك جاغر (9 مرات)، أديل (8)، بونو (16)، إلتون جون (8)، ديفيد بيكهام (9) وكولين فيرث (10).

وتؤكد اللجنة أن ورود الأسماء يعكس ظهورها في مقالات أو مراسلات أو سجلات سابقة، ولا يعني ضلوعًا في نشاطات إبستين.

وتؤكد المصادر البرلمانية الأميركية أن الوثائق التي تضم أسماء بريطانية ليست سوى جزء من أرشيف أوسع لدى الحكومة الأميركية، صوّت مجلس النواب للإفراج عنه.