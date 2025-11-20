وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن مسودة الاقتراح تنص على "الاعتراف بشبه جزيرة القرم ومناطق أخرى سيطرت عليها روسيا" و"خفض عديد الجيش الأوكراني إلى 400 ألف جندي".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة مع روسيا يتطلب أن تظل القيادة الأميركية فعالة.

وكتب زيلينسكي على تيليغرام بعد محادثاته في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العامل الأساسي لوقف إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم هو أن نعمل بالتنسيق مع جميع شركائنا وأن تظل القيادة الأميركية فعالة وقوية".

وأضاف أن الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب وحدهما "لديهما القوة الكافية لوقف الحرب نهائيا".

وأشار إلى أن أردوغان اقترح صيغا مختلفة للمحادثات "ومن المهم بالنسبة لنا أن تكون تركيا مستعدة لتوفير البيئة اللازمة لذلك".

وكانت مصادر أميركية وروسية قد كشفت لموقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس ترامب تعمل بشكل سري، وبالتنسيق مع موسكو، على إعداد خطة جديدة مؤلفة من 28 بندا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحسبما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وروس، فإن الخطة الأميركية استُلهمت من من مساعي الرئيس ترامب الناجحة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

وصرّح مسؤول روسي رفيع المستوى لـ"أكسيوس" بأنه متفائل بشأن الخطة.

وأشار المسؤول إلى أنه "لم يتضح بعد موقف أوكرانيا وداعميها الأوروبيين من الخطة".