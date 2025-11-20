وأثناء قيامه بجولة في معرض بموسكو، الأربعاء، قال بوتين البالغ من العمر 73 عاما، إنه خضع مؤخرا لفحص طبي في المستشفى.

ونقل عن بوتين قوله: "الحمد لله أن كل شيء كان على ما يرام".

وأوضح أنه خضع لفحوصات على مدى يومين، مضيفا أنه دخل المستشفى بعد ظهر أحد الأيام وخرج في اليوم التالي بعد قضاء الليل.

وقد كانت صحة بوتين موضوع شائعات مستمرة على مر الأعوام.

وقد أكد الكرملين كثيرا على اللياقة البدنية التي يتمتع بها بوتين، وكثيرا ما أظهره في صور سابقة بلا قميص في البرية، وهو يغوص بحثا عن قوارير قديمة، وأمام أجهزة التحكم في طائرة مقاتلة.

وينظر إلى الصور على أنها وسيلة لمقارنة بوتين مع سلفه الذي لم يكن يحظى بشعبية، بوريس يلتسين، الذي كان مريضا أثناء وجوده في منصبه.

وعلى الرغم من رواية الكرملين، فقد تزايدت التكهنات حول صحة بوتين خلال غيابه لفترات طويلة أحيانا عن الرأي العام مؤخرا، حتى أن بعض الشائعات أشارت إلى وجود شبيه له، إلا أن الكرملين نفى باستمرار مثل هذه الشائعات.