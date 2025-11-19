واستقبل ترامب، الثلاثاء، ولي العهد السعودي في زيارة رسمية، وعقد الطرفان قمة سعودية أميركية وقع خلالها اتفاقيات تجارية وعسكرية.

وحضر حفل العشاء الذي أقامه ترامب شخصيات من عالم كرة القدم إضافة إلى مديري كبريات الشركات الأميركية، إلى جانب أفراد من عائلة ترامب ومشرعين ومسؤولين.

كريستيانو رونالدو

لفت حضور النجم البرتغالي، وقائد نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو في عشاء ترامب الأنظار.

وقال ترامب، في كلمته خلال العشاء، موجها كلامه لرونالدو: "ابني من كبار المعجبين بكريستيانو رونالدو، استطاع بارون مقابلته، أعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلا الآن فقط لأنني قدمته إليه".

جياني إنفانتينو

وحضر في العشاء أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وتوطدت العلاقة بين ترامب وإنفانتينو مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لعام 2026.

إيلون ماسك

حضر ماسك، أغنى رجل في العالم، إلى البيت الأبيض لأول مرة منذ مغادرته منصبه في الإدارة الأميركية بعد احتدام الخلاف بينه وبين ترامب.

وذكرت تقارير صحفية، أن عودة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إلى البيت الأبيض هو علامة مصالحة في علاقته المضطربة مع ترامب.

ديفيد أليسون

ديفيد أليسون هو رئيس التنفيذي لشركة "باراماونت غلوبال"، الشركة الأم لكل من شبكتي "سي بي سي" و"MTV"، وأقدم استوديو سينمائي في هوليود.

مايك ويرث

ويرث هو الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة، وتربطه علاقة تجارية مع الرياض في استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

ستيفن شوارزمان

شوارزمان هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بلاكستون"، وهي شركة استثمار خاص ضخمة مقرها نيويورك. تدير بلاكستون أصولا بقيمة 1.25 تريليون دولار، وقد ظلت تمارس الأعمال مع المملكة العربية السعودية لسنوات عديدة.

ماري بارا

بارا هي الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز"، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة.

ويليام كلاي فورد الابن

يدير ويليام كلاي مجلس إدارة "فورد موتورز"، ولها استثمارات كبيرة في الشرق الأوسط، خاصة في السعودية.

دونالد ترامب الابن

ترامب الابن هو أكبر أبناء الرئيس ترامب، ويساعده في إدارة أعمال العائلة، مع شقيقه الأصغر إريك ترامب.

وترتبط "منظمة ترامب" بتعاملات تجارية تاريخية مع السعودية.