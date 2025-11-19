الخطة الأميركية مستوحاة من نجاح ترامب في دفع اتفاق غزة، ويعبّر مسؤول روسي رفيع عن تفاؤل كبير بإمكانية نجاحها. لكن من غير الواضح كيف ستستقبلها أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون.

تفاصيل الخطة

تندرج البنود الـ28 تحت أربعة محاور رئيسية:

إحلال السلام في أوكرانيا.

ضمانات أمنية.

الأمن في أوروبا.

مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

ولا يزال من غير المعروف كيف تعالج الخطة القضايا الشائكة، مثل السيطرة على الأراضي في شرق أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية تدريجياً، لكن ما تزال تسيطر على مساحات أقل بكثير مما تطالب به موسكو.

يقود مبعوث ترامب ستيف ويتكوف عملية صياغة الخطة، وقد ناقشها بالتفصيل مع المبعوث الروسي كيريل ديميترييف، بحسب مسؤول أميركي.

وديميترييف — رئيس صندوق الاستثمار السيادي الروسي والشخصية البارزة في جهود الوساطة المتعلقة بأوكرانيا — أكد أنه أمضى ثلاثة أيام في اجتماعات مكثفة مع ويتكوف وفريق ترامب خلال زيارته لميامي بين 24 و26 أكتوبر.

وقال ديميترييف إنّه متفائل لأن "الجانب الروسي يشعر للمرة الأولى بأن موقفه يُسمَع فعلاً"، على حد تعبيره.

موقف أوكرانيا

كان من المتوقع أن يلتقي ويتكوف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في تركيا، لكنه أجّل اللقاء، وفق مسؤولين أميركيين وأوكرانيين.

وأكد مسؤول أوكراني أن ويتكوف ناقش الخطة مسبقاً في ميامي مع مستشار الأمن القومي الأوكراني روستِم أو ميروف.

وقال المسؤول الأوكراني: "نعلم أن الأميركيين يعملون على شيء ما."

في المقابل، نقل مسؤول في البيت الأبيض عن ترامب موقفه: "الرئيس واضح بأنه حان الوقت لوقف القتل وإنهاء الحرب. وهو يعتقد أن هناك فرصة لإنهاء هذه الحرب العبثية إذا أبدى الجميع بعض المرونة."

أوضح ديميترييف أنّ الخطة تستند إلى المبادئ التي اتفق عليها ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في ألاسكا في أغسطس، مضيفاً أنها تهدف إلى وضع مقترح يشمل:

معالجة الصراع في أوكرانيا.

استعادة العلاقات الأميركية-الروسية.

معالجة الهواجس الأمنية لروسيا.

ما التالي؟

أكد مسؤول أميركي أن البيت الأبيض بدأ إطلاع الأوروبيين على الخطة إلى جانب الأوكرانيين، وأن الخطة سيتم تعديلها وفق ملاحظات الأطراف المختلفة.

وقال المسؤول الأميركي: "نعتقد أن الوقت مناسب لهذه الخطة الآن. لكن على جميع الأطراف أن تكون واقعية وعملية".