ويعني تحرّك مجلس الشيوخ بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أن المشروع، الذي أقرّه مجلس النواب بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد، سيتم تمريره في المجلس فور استلامه، ثم يُحال إلى مكتب الرئيس لتوقيعه.



وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "لا يهمني ما إذا كان مجلس الشيوخ سيمرّر مشروع قانون مجلس النواب الليلة أو في وقت لاحق قريباً، فالمسألة ليست التوقيت. ما يهمّ هو ألّا يتجاهل الجمهوريون حجم الإنجازات التي حققناها".

وأضاف: "لقد أوقفنا ثماني حروب، وأعدنا بناء جيشنا، واستعدنا احترام الولايات المتحدة حول العالم، وجذبنا تريليونات الدولارات من الاستثمارات، وجعلنا أميركا مزدهرة وحتى ألحقنا هزيمة ثقيلة بالديمقراطيين خلال الإغلاق الحكومي".

وقد شنّ ترامب على مدى أشهر حملة شرسة لإحباط هذا التصويت في مجلس النواب.

وأكّد الملياردير الجمهوري الثلاثاء أنه "لا علاقة له بجيفري إبستين"، قائلا إنه طرد الخبير المالي من ناديه الفاخر بدارته في مارالاغو في فلوريدا لأنه رأى فيه "منحرفا مريضا".

وكان رجلا الأعمال، وهما شخصيتان بارزتان من أثرياء نيويورك، مقرّبين منذ أواخر الثمانينيات وحتى خلافهما في أوائل القرن الحالي، قبل أن تُوجّه التهم بعد بضع سنوات ضد الخبير المالي المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي تشمل فتيات قاصرات.

في مواجهة موجة الغضب والانشقاقات المتزايدة داخل حزبه قبل التصويت، تراجع ترامب عن موقفه الأحد وأعلن تأييده لمشروع القانون قائلا: "ليس لدينا ما نخفيه"، منتقدا مجددا ما اعتبره "خديعة" دبرتها المعارضة الديمقراطية.

ومع ذلك، لم يشرح الرئيس الأميركي سبب عدم إصداره أمرا إلى وزيرة العدل بنشر الوثائق مباشرة من دون المرور بالتصويت في الكونغرس.