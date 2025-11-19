وحسبما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وروس، فإن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مكوّنة من 28 نقطة.

ووفق المسؤولين فإن الخطة الأميركية استُلهمت من من مساعي الرئيس ترامب الناجحة للتوصل إلى اتفاق في غزة.

وصرّح مسؤول روسي رفيع المستوى لـ"أكسيوس" بأنه متفائل بشأن الخطة.

وأشار المسؤول إلى أنه "لم يتضح بعد موقف أوكرانيا وداعميها الأوروبيين من الخطة".

وأسفر هجوم بمسيّرات روسية عن إصابة 32 شخصا على الأقل في مدينة خاركيف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بعد استهدافها لليلة الثالثة على التوالي.

وخلال الليلتين السابقتين، أدت هجمات روسية بصواريخ إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في المنطقة.

وأفاد حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تلغرام بوقوع "هجوم ضخم على خاركيف" نفّذته على الأقل "11 مسيّرة معادية وأصيب خلاله مبنى من تسعة طوابق ثم اشتعلت فيه النيران".

وكتب سينيغوبوف في وقت مبكر من صباح الأربعاء أن "عدد الأشخاص المصابين في خاركيف بلغ حتى الآن 32".

ومع اقتراب فصل الشتاء، صعّدت موسكو ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة.

من جهتها، تستهدف كييف بانتظام مستودعات ومصافي نفط ومنشآت طاقة أخرى في روسيا.

وعلى الجبهة، يواصل الجيش الروسي تقدمه لا سيما في منطقة خاركيف، حيث أعلن الإثنين السيطرة على قرية دفوريتشانسكي.