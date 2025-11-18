وقال ممداني في مقابلة مع قناة "إي بي سي نيوز" إنه سيوجه شرطة المدينة لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو إذا حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل، مشددا على أن الحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى "عمل من أعمال الإبادة الجماعية".

وأضاف: "كوننا مدينة تحترم القانون الدولي يعني أن نسعى لتطبيقه. وهذا يشمل تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، سواء كانت بحق بنيامين نتنياهو أو فلاديمير بوتين".

ورغم فوزه بمنصب العمدة بفارق مريح، فإن ممداني خسر أصوات الناخبين اليهود بنسبة اثنين إلى واحد، إلا أنه يؤكد التزامه بخدمة الجالية اليهودية في نيويورك.

وكان ممداني قد صرح في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في سبتمبر الماضي قائلا: "إذا انتخبت عمدة لنيويورك، فسأوجه شرطة المدينة لاعتقال نتنياهو إذا زارها".

وأكد حينها أن تنفيذ المذكرة الدولية بحق نتنياهو "واجب قانوني وأخلاقي".

وفجر فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك موجة من القلق والغضب في إسرائيل، بعدما كشفت النتائج عن دعم شعبي واسع له رغم مواقفه العلنية المؤيدة للفلسطينيين والرافضة للاحتلال الإسرائيلي، في سابقة نادرة في الساحة السياسية الأميركية.