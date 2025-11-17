وقال وزير الخارجية يوسف توغار في مقابلة مع فرانس برس في العاصمة أبوجا: "ما نتباحث فيه هو كيفية التعاون لمعالجة التحديات الأمنية التي تهم الكوكب بأسره".

وكان ترامب قد قال في بداية نوفمبر إنه طلب من البنتاغون وضع خطة لهجوم محتمل في نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، لأن "المسيحيين يقتلون بأعداد كبيرة جدا" على يد إسلاميين متطرفين.

ورداً على سؤال حول إمكان إرسال واشنطن الجيش لتنفيذ ضربة، قال توغار: "كلا، لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "نواصل الحوار، وكما قلت النقاش يحرز تقدما".

وكان ترامب قد حذر سابقا من أن المسيحيين في نيجيريا يواجهون "تهديدا وجوديا"، ملوحاً بهجوم أميركي "سريع وعنيف" إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات لوقف القتل.

وتضمّ نيجيريا، البالغ عدد سكانها 230 مليون نسمة، أعدادا متقاربة من المسلمين—غالبيتهم في الشمال—والمسيحيين—غالبيتهم في الجنوب. ويشهد البلد عدة نزاعات، من بينها تمرد جهادي يوقع ضحايا من المسيحيين والمسلمين على حد سواء.