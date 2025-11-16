وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 15 نوفمبر الجاري حتى الساعة 7:00 صباح الأحد، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

واضاف البيان أنه "تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و17 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و5 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيغ، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".