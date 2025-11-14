وهبطت طائرة مستأجرة تابعة لشركة "غلوبال إيروايز" في مطار أور تامبو الدولي بجوهانسبرغ، وعلى متنها 153 فلسطينيا من قطاع غزة، في رحلة مفاجئة، مما دفع الحكومة الجنوب أفريقية إلى فتح تحقيق رسمي.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال فعالية في جوهانسبرغ إن الطائرة "مرت بطريقة غامضة عبر نيروبي" قبل وصولها إلى جوهانسبرغ، مشيرا إلى أن الحكومة ستجري "تقييما شاملا" للأمر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيوز24 الجنوب أفريقية.

وأوضح رامافوزا لصحافيين الجمعة "يبدو أنهم طردوا... إنهم أشخاص من غزة وضعوا بطريقة غامضة على متن طائرة مرت بنيروبي وجاءت بهم إلى هنا".

تأخير الدخول وتدخل إنساني

وأفادت سلطات الهجرة الجنوب أفريقية بأن الركاب احتجزوا على متن الطائرة لأكثر من 12 ساعات بسبب عدم وجود ختم خروج في جوازات سفرهم، بالإضافة إلى غياب تذاكر عودة أو عناوين إقامة لبعضهم، حسبما صرح وزير الداخلية ليون شرايبر.

وأضاف شرايبر أن حاملي جوازات السفر الفلسطينية مؤهلون لدخول جنوب أفريقيا بدون تأشيرة لمدة 90 يوما، لكن "نقص الوثائق" أدى إلى الرفض الأولي.

وبعد تأكيد أن الركاب لا ينوون طلب اللجوء فورا، وتأمين إقامتهم، سمح لـ130 شخصا بالدخول، بينما غادر 23 آخرون إلى وجهات أخرى، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الجنوب أفريقية.

وأكدت منظمة "هبة الواهبين" الخيرية أنها ستوفر السكن والرعاية الطبية للمجموعة، مشيرة إلى أن معظم الركاب عائلات تضم أطفالا، وأن 75 بالمئة منهم يعتزمون تقديم طلبات لجوء لاحقا، حسب تصريحات مؤسس المنظمة إمتياز سوليمان لقناة "إي إن سي إيه".

مسار الرحلة: من غزة إلى جنوب أفريقيا

أكدت السفارة الفلسطينية في بريتوريا أن المجموعة غادرت مطار رامون الإسرائيلي قرب إيلات، ومرت عبر العاصمة الكينية نيروبي، "دون أي إخطار مسبق أو تنسيق" مع السلطات الجنوب أفريقية، وفقا لبيان رسمي للسفارة.

وقالت السفارة إن الرحلة رتبتها منظمة غير مسجلة "استغلت الظروف الإنسانية المأسوية لشعبنا في غزة، وخدعت العائلات، وجمعت الأموال منهم، وسهلت سفرهم بطريقة غير نظامية وغير مسؤولة".

ودعت السفارة أهالي غزة إلى "أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع مثل هذه الجهات أو مع أي وسطاء غير رسميين".

من جانبه، أوضح الجهاز الإسرائيلي المسؤول عن المعابر في غزة (كوغات ) أن "السكان غادروا قطاع غزة بعد تلقي كوغات موافقة من دولة ثالثة على استقبالهم"، دون تحديد اسم الدولة، حسب بيان نشرته وكالة رويترز.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الرحلة رتبتها منظمة تعرف باسم "المجد" (Al-Majd)، وهي كيان غير مسجل رسميا، يعمل عبر منصة إلكترونية. وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجنوب إفريقيا داعمة للقضية الفلسطينية، ورفعت قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.

رحلة سابقة وتساؤلات مستمرة

وتعد هذه الرحلة الثانية من نوعها خلال أسابيع. ففي 28 أكتوبر، وصلت طائرة أخرى تحمل 176 فلسطينيا بنفس الطريقة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 300 شخص، وفقا لتقرير لـ"بي بي سي" البريطانية.

وتطالب منظمات المجتمع المدني الجنوب أفريقي بتحقيق شامل في هوية الجهات المنظمة، مصادر التمويل، ودور إسرائيل في تسهيل الخروج، خاصة في ظل عدم ختم جوازات السفر، وفقا لبيان صادر عن مجموعة العمل المدني.