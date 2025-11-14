وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إنه "أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية".

ووقعت محاولة الاغتيال داخل مقبرة ترويكوروفسكويه في موسكو.

و"كانت الخطة تنص على تنفيذ الهجوم، عبر كاميرا فيديو مخبأة في إناء زهور"، حسبما أفادت مصادر روسية.

وأوضح البيان أن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندت 4 أشخاص لتنفيذ العملية، من بينهم مهاجر من آسيا الوسطى".

واعتبر أن "النظام في كييف، بتوجيه من الغرب، يخطط لتنفيذ هجمات مماثلة في عدد من المناطق الروسية".

وكشفت مصادر روسية لوكالة أنباء "تاس" المحلية، عن "توقيف زوجين روسيين ومهاجر من إحدى دول آسيا الوسطى، بتهمة التحضير لهذه العملية الإرهابية".

وأشارت المصادر إلى أن "الاستخبارات الأوكرانية عرضت دفع مستحقات بالمواد المخدرة، لموقوف شارك في التخطيط لاغتيال المسؤول الروسي".

كما أكدت "ضبط وسائل اتصال تحتوي على مراسلات بين الموقوفين، وأحد موظفي الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية".