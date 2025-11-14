وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الجمعة، إن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم "ضخم"، فيما أفادت وكالة فرانس برس بوقوع انفجارات في المدينة.

وأضاف كليتشكو، على تيلغرام: "قوات الدفاع الجوي تعمل في كييف" متحدثا عن "هجوم واسع النطاق على العاصمة" مشيرا إلى إصابة شخصين في منطقة دنيبروفسكي الشرقية.

وذكر كليتشكو، أن حريقا اندلع على سطح مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة سولوميانسكي، فيما أُبلغ عن طلبات للمساعدة الطبية في منطقتي ديسنيانسكي وشيفتشينكيفسكي.

كما اندلع حريق آخر في مبنى سكني في منطقة بوديلسكي.

وسمع دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، بحسب فرانس برس الذين شاهدوا أنظمة الدفاع الجوي تعمل ضد مسيرات وصواريخ.

وصعدت موسكو هجماتها على كييف في الأشهر الأخيرة، واستهدفت خصوصا منشآت طاقة أوكرانية وأنظمة سكك حديد وكذلك مناطق سكنية.