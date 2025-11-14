وأكدت الوزارة أن الجماعات المصنفة تورطت في أعمال عنف وتفجيرات، تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الغربية وتقويض أسس الحضارة الغربية.

ومن بين هذه الجماعات، جاءت "الدفاع الذاتي الطبقي الثوري"، وهي جماعة أناركية ومعادية للرأسمالية تنشط في اليونان، وتبنت سابقا تنفيذ هجمات بعبوات ناسفة استهدفت وزارة العمل اليونانية ومكاتب شركة سكك حديدية كبرى.

وشددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استمرار جهودها في تتبع وتفكيك شبكات "أنتيفا" حول العالم، ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وبموجب هذا التصنيف، تفرض عقوبات مشددة على كل من يقدم دعما ماليا أو لوجستياً لتلك الجماعات، كما يُحظر عليها التعامل مع الكيانات الأميركية.