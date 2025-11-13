وقال ترامب، في كلمة له بعد إقرار مجلس النواب مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".

وأكد الرئيس الأميركي، أنه "بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية".

وأضاف ترامب: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأميركية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم".

وأردف الرئيس الأميركي: "نبعث برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز".

واعتبر ترامب أن "الديمقراطيين تسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي، والشعب الأميركي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون في اقتصاد بلدنا".

وتابع ترامب: "أدعو الشعب الأميركي ألا ينسى ما فعله الديمقراطيون ببلدنا عندما تحين انتخابات التجديد النصفي".

واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم "تسببوا خلال الأسابيع السبع الماضية في خسائر كبيرة وإلغاء رحلات طيران أميركية، وهو ما أثر على الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين وملايين الأسر الأميركية، وأثر على عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم المتعاقدة مع الحكومة الأميركية، وكان هذا ضررا بليغا".

كما قال إن "المتطرفين في الحزب الديمقراطي كانوا يسعون لاستمرار الإغلاق الحكومي". مضيفا: "لن نترك هذا الانقسام الذي حدث بسبب الديمقراطيين".