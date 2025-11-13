وأنهى الكونغرس، أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.

وصوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديمقراطيين غضبهم إزاء ما يرونه استسلاما من جانب زعماء الحزب.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في خطاب لاذع ضد الديمقراطيين قبل التصويت: "كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أي حال (...) كان الأمر برمته بلا جدوى، كان خاطئا وشريرا".

وسيعود إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم مؤقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر، من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن في المطارات، على رواتبهم المتأخرة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وينص الاتفاق أيضا على إعادة الموظفين الفدراليين الذين سرحهم ترامب أثناء فترة الإغلاق، فيما سيعود السفر الجوي، الذي تعطل في أنحاء البلاد، إلى طبيعته بشكل تدريجي.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس يعتزم توقيع مشروع القانون في مراسم ستقام في المكتب البيضاوي عند الساعة 9:45 مساء (02:45 بتوقيت غرينتش).

ولم تحدد بعد كلفة الإغلاق، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدّر أنه تسبب في خسارة 14 مليار دولار من النمو.

ومنذ بداية الأزمة مارس ترامب ضغوطا على الديمقراطيين من خلال السماح للإغلاق الحكومي بأن يكون قاسيا قدر الإمكان، ورفضه التفاوض بشأن مطالبهم المتعلقة بالتأمين الصحي.

وحُرم مليون موظف فدرالي من رواتبهم، وأصبحت إعانات الغذاء المخصصة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض مهددة، وواجه المسافرون جوا إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات قبل عطلة عيد الشكر.