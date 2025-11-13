وأفاد البيت الأبيض، بأن فريق ترامب القانوني رفع دعوى قضائية ضد قناة "بي بي سي"، مشيرا إلى أن الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين" تثبت أن ترامب لم يفعل شيئا خاطئا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء إن "المستشار القانوني الخارجي للرئيس رفع دعوى قضائية ضد بي بي سي. نتوقع أن تستمر الدعوى. وسواء اعتذروا أم لا، فالأمر يرجع إليهم".

وأضافت ليفيت: "ترامب وستارمر لديهما علاقة جيدة، ولكن على الأرجح يختلفان بشأن ما إذا كانت بي بي سي نزيهة، حيث ينظر إليها الرئيس على أنها " آلة دعاية يسارية".

كانت رسائل بريد إلكتروني مسربة من أرشيف رجل الأعمال الراحل جيفري إيبستين، نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، قد كشفت عن مزاعم جديدة بشأن علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيبستين وضحايا الاتجار بالجنس.

وكتب إبستين في رسالته: "قال ترامب إنه يريدني أن أتخلى عن بطاقة عضويتي في (منتجعه) مارالاغو" في فلوريدا.

وأوضح إبستين أنه لم يكن يوما عضوا في المنتجع، أضاف "بالطبع، كان يعرف بشأن الفتيات، لأنه طلب من غيلاين (ماكسويل) أن تتوقف".

من جانبه رفض ستارمر، الأربعاء، قول ما إذا كان سيحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إسقاط تهديده بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والحصول على تعويض بقيمة مليار دولار بسبب التعديل الذي قامت به الهيئة على خطاب أدلى به بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية 2020.

وخلال الأسئلة الأسبوعية التي يتلقاها في مجلس العموم، سأل إد ديفي رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، ستارمر عما إذا كان سيتدخل في الخلاف بين ترامب و"بي بي سي" وأن يستبعد فكرة أن الشعب البريطاني سوف يعطي المال للرئيس الأميركي.

وقال ستارمر: "أؤمن بهيئة إذاعة بريطانية قوية ومستقلة. ويريد البعض اختفاء بي بي سي، ولكنني لست منهم"، مضيفا: "حيثما تحدث الأخطاء، ينبغي عليهم إصلاح بيتهم".