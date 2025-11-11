وتتهم لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام في إسطنبول، إمام أوغلو و401 آخرين بالتورط في شبكة كسب غير مشروع يقال إنها تسببت في أضرار للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.

النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الإدعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لفترة تصل إلى 2352 عاما بحق عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من إلقاء القبض على السياسي المعارض وعزله من منصبه.