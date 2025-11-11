وبدأ الهجوم مساء الإثنين عندما حاول الانتحاري اقتحام كلية عسكرية في مدينة وانا بإقليم خيبر بختونخوا بالقرب من الحدود الأفغانية، والتي كانت حتى سنوات قليلة مضت قاعدة لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم القاعدة ومسلحين أجانب آخرين.

وقال قائد الشرطة المحلية، عالمجير محسود، إن القوات الباكستانية قتلت مسلحين اثنين على الفور مساء الإثنين، فيما تمكن ثلاثة من دخول مجمع الكلية الواسع قبل أن يُحاصروا داخل مبنى إداري.

وأضاف محسود أن "جميع الطلاب والمعلمين والموظفين بخير"، وأن القوات المنتشرة في الكلية منعت منفذي الهجوم من الوصول إلى المبنى الرئيسي للكلية.

وقال محسود إن عشرات المنازل القريبة من الكلية تضررت بشدة جراء التفجير الانتحاري الضخم، الذي أسفر عن إصابة 16 مدنيا على الأقل.

وأضاف أن بعض الجنود أصيبوا أيضا جراء الهجوم وتبادل إطلاق النار الذي تلاه، وأنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بعد انتهاء العملية.

ولم يصدر الجيش الباكستاني أي بيان رسمي حتى الآن بشأن العملية.

ومع ذلك، أعلن الجيش الباكستاني، في بيان أمس الإثنين، أن الهجوم نفذه "الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى أعضاء حركة "طالبان- باكستان" المحظورة، والتي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية.