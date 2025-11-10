وقال موقع "BFMTV" الفرنسي إن المحكمة منحت ساركوزي إفراجا مبكرا من السجن في انتظار موعد الاستئناف، مشيرا إلى أنه سيفرج عنه في وقت لاحق الإثنين.

وذكرت المحكمة أن الإفراج المؤقت عن ساركوزي سيخضع لضوابط قضائية صارمة.

وكشفت مصادر أن "ساركوزي سيُمنع من التحدث إلى أي مسؤول في وزارة العدل".

وتعليقا على القرار، قال أحد محامي ساركوزي إن "الخطوة التالية" هي الآن "محاكمة الاستئناف".

وأوضح أن قرار الإفراج "هو تطبيق طبيعي للقانون.. عملنا الآن، من أجل نيكولا ساركوزي ومن أجلنا، هو التحضير لجلسة الاستئناف هذه".

وبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق، الشهر الماضي، في تنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات نافذة، في قضية ما يعرف بـ"التمويل الليبي" لحملته الانتخابية عام 2007. وقدم محاموه طلبا للإفراج المشروط.

يشار إلى أن محاكمة ساركوزي في الاستئناف مقررة في 2026.